Calciomercato, Morrison ritrova Kishna: nuova avventura in Olanda per i due ex Lazio

Per Ravel Morrison, ex centrocampista biancoceleste, si apre una nuova pagina della sua carriera. Il club olandese dell’ADO Den Haag, formazione della massima serie olandese, ha infatti ufficializzato poche ore fa l’acquisto del giovane classe ’93, che avrà così una nuova occasione per rilanciarsi.

Nella sua nuova squadra ritroverà un ex compagno ai tempi della Lazio: si tratta di Ricardo Kishna. I due 5 anni fa si trasferirono nella stessa sessione di calciomercato alla Lazio, oggi in Olanda.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: