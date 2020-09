CALCIOMERCATO – Tare lavora in uscita, due giocatori pronti a partire

Il d.s. Tare è a lavoro per sistemare gli esuberi e alleggerire la squadra per poter lavorare su gli ultimi due colpi in entrata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in uscita ci sono Sofian Kiyine e André Anderson che andranno alla Salernitana in prestito.







