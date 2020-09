Dall’Inghilterra, Lazio pronta a fare un’offerta per Mustafi

Il nome del mister X per rinforzare la difesa della Lazio sembra esser trapelato alla fine: come riportato da The Sun, è stato proposto nei giorni scorsi da alcuni intermediari. L’ex Samp Shkodran Mustafi ha un contratto in scadenza nel 2021 e ha rifiutato il rinnovo offertogli dall’Arsenal. Il tedesco corrisponderebbe al profilo che vuole Inzaghi: pronto, esperto, che conosce, tra l’altro, già il campionato italiano.







