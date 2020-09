Fabio Poli: “Spero che la Lazio faccia ancora un acquisto importante. Per la Champions League bisogna avere una difesa forte”

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Fabio Poli, entrato nella storia della Lazio grazie al gol contro il Campobasso al San Paolo in occasione degli spareggi per evitare la Serie C nella stagione 86/87. L’ex attaccante si è espresso sul mercato della Lazio e sui giocatori che la Lazio sta seguendo: “Spero che la Lazio faccia ancora un acquisto importante. In Champions League c’è bisogno di una difesa forte. Ramirez? E’ un ottimo giocatore a cui va data continuità, in quanto alla Sampdoria non ha grandi possibilità di esprimersi dato il poco impiego. Può dare un buon aiuto. Callejon? E’ un giocatore intelligente. Credo che la Lazio debba fare uno di questi colpi.”







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: