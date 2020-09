FIGC, Gravina: “Il calcio ha dimostrato responsabilità, adesso merita fiducia”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport toccando diversi temi. In particolare quello della riapertura degli stadi, che pochi giorni fa hanno rivisto la luce con una parziale e minima apertura di 1000 spettatori. Numero però non proprio soddisfacente, ed infatti FIGC e Lega sono a lavoro perchè si possa aumentare. Ecco le parole del Presidente Gravina: “E’ necessario tornare a coltivare le nostre passioni, c’è esigenza da parte del nostro Paese di tornare alla normalità. Non c’è ancora nulla di graduale, 1000 spettatori sono pochi. E’ comunque importante ripartire, ma questo riguarda anche B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità, merita fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi, con più persone possibili. Altrimenti ci sarebbero tanti problemi. Il CTS spero ci dia ragione, anche sul protocollo sui tamponi, in settimana abbiamo una nuova riunione. Aspettiamo l’esperimento in settimana della Supercoppa con il 30% dei tifosi, vediamo come andrà. Può essere un’ottima apripista”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: