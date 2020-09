FORMELLO – Primo allenamento per Fares. Lavoro di possesso palla e allunghi, partitella finale

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Terminata la seduta d’allentamento. Prima fase di riscaldamento con andature e skip, poi lavoro di possesso palla con due schieramenti e Fares come jolly che si alternava con Armini. Per i portieri lavoro individuale sul campo adiacente e poi serie di allunghi sui 50m che hanno visti protagonisti anche Fares, Luis Alberto e Milinkovic. Allenamento terminato con la solita partitella finale.

Novità importanti da Formello. Nella seduta d’allenamento di oggi pomeriggio si è visto in campo il nuovo acquisto Moahmed Fares. Da giorni in dubbio se avesse o meno firmato il contratto, tant’è che non si vedeva ancora al Training Sport Center. Oggi invece è arrivata la conferma, Fares è un nuovo giocatore della Lazio. Si sta allenando con il resto della squadra e presto arriverà l’ufficialità da parte della società.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: