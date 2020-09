GdS | Finalmente Fares: oggi possibile primo allenamento con la Lazio

La questione Fares sta per concludersi. Questo pomeriggio la Lazio riprenderà gli allenamenti dopo la domenica di riposo concessa da mister Inzaghi. Inizia la settimana che porterà i biancocelesti al loro esordio nella nuova Serie A, in trasferta contro il Cagliari. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, alla seduta di questo pomeriggio, potrebbe prendere parte anche il nuovo acquisto Mohamed Fares, per la sua prima seduta nella sua nuova squadra. In attesa che arrivi l’ufficialità dell’operazione, prevista per le prossime ore, sta per iniziare l’esperienza dell’esterno algerino in maglia biancoceleste.







