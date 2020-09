Lazialità in Tv sbarca su GoldTV tutti i lunedì alle 22.10

Ci siamo! Con la nuova stagione calcistica Lazialità torna a farvi compagnia il lunedì sera e sbarca ufficialmente su Gold TV! La trasmissione condotta da Guido De Angelis riparte con un format diverso, un nuovo orario ed una nuova emittente, ma i consueti dibattiti e approfondimenti sulla nostra Lazio con tanti ospiti, grafiche di approfondimento e svariati contributi multimediali. Si parte lunedì sera per parlare di calciomercato ed avvicinarsi alla stagione da Champions che per la Lazio partirà a Cagliari sabato 26 settembre. Save the date: appuntamento in televisione lunedì 21 settembre in seconda serata, dalle ore 22:10 alle ore 00:10 su Gold TV, canale 17 del digitale terrestre. La trasmissione sarà fruibile anche in diretta Facebook sulla pagina di Gold TV e di Lazialità. Non mancate!





