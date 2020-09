Lazio, ecco Salvatore Pino. Arriva dal Catania in prestito con diritto di riscatto

Simone Pino vestirà la maglia biancoceleste per la nuova stagione a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Verrà aggregato alla primaver, con cui affronterà la Primavera 1, iniziata oggi alle 11 contro il Torino, per la Lazio. L’ufficialità è stata data dal Calcio Catania sul suo sito ufficiale:”Il Calcio Catania comunica di aver ceduto alla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Simone Pino, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino osserva: “Simone è un giovane estremamente promettente, a 18 anni ha già sommato numerose convocazioni in prima squadra e riteniamo che le sue prospettive di crescita calcistica siano significative: non a caso, prima della cessione alla società biancoceleste, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico legandosi al Catania fino al 30 giugno 2023. L’operazione garantirà un vantaggio formativo: partecipando con la Lazio alla Youth League e al campionato Primavera 1, Pino avrà un’occasione di confronto con i pari età più forti sulla scena nazionale e internazionale, quindi potrà migliorare ed esprimere ulteriori potenzialità. Gli auguriamo il meglio, seguiremo con attenzione gli sviluppi della sua nuova avventura.”







