Massimo Caputi: “La Lazio punta molto su Muriqi. Il mercato fatto finora è insufficiente”

Massimo Caputi, caporedattore della redazione sportiva de Il Messaggero, è intervenuto in diretta radiofonica la programma “Gli inascoltabili” di Nsl Radio Tv parlando anche di Lazio, del mercato che la squadra biancoceleste sta facendo e di Muriqi: “Mercato? Quanto fatto finora non va bene. La squadra, come sappiamo, è molto valida per 11/12 elementi, non considerando Lulic fuori per infortunio, sostituito però da Fares, ma se si vuole essere competitivi su più fronti c’è bisogno che la squadra venga rinforzata magari anche con delle figure d’esperienza. Positività di Muriqi? Sembra che mi sia stata confermata, ma poco cambia, in quanto era comunque già infortunato. Vediamo che contributo darà alla squadra, considerando anche quanto è stato pagato e quanto la Lazio, dunque, ci punti. Nelle amichevoli si è vista una difficoltà nel trovare la via del gol.”





