Papà Inzaghi: “Grande soddisfazione vederli insieme. Simone è più distaccato dopo le partite, sembra tranquillo anche se poi…”

La Serie A è ripartita, ma non per tutti. Alcune sqaudre devono ancora giocare la loro prima gara di questo campionato. Tra queste ci sono Lazio e Benevento, entrambe guidate dai fratelli Inzaghi. Simone e Pippo che però si sono già affrontati nell’amichevole allo Stadio Olimpico sabato scorso. Una sfida terminata in pareggio e senza alcun gol. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato proprio il padre dei fratelli Inzaghi, Giancarlo. Ecco le sue parole: “Chi è più tecnico a casa tra Pippo e Simone? A tavola faccio io l’allenatore. Poi chiaro che parlano sempre di calcio. Sono entrambi molto bravi, competenti. Poi ci sono annate migliori ed altre meno, però la loro la voglia di lavorare non manca. Speriamo sia un’altra annata piena di soddisfazioni, anche se sarà difficile. Simone e Filippo si meritano tutto quello che stanno vivendo. Vedono il calcio con passione e con competenza, sono una grande soddisfazione. Per il Benevneto sarà dura dopo l’approdo in Serie A. Mentre per Simone mi auguro mantengano gli stessi livelli dello scorso anno, sarà dura. L’anno scorso soffrivo poco la gara della domenica, adesso soffro molto di piu. Con mia moglie ci collegheremo da entrambe le stanze per vedere sia Simone che Pippo. L’evoluzione di Simone? Non potevo prevedere che arrivasse a questi livelli: come la Champions League o ad un passo dallo scudetto. Però con impegno e dedizione arrivi dove vuoi. In più i tifosi gli sono vicini e gli stanno dietro, sento che gli vogliono bene. Pippo ormai, per quello che ha fatto, è sindaco di Benevento. Per me loro sono molto simili nel modo di lavorare sul campo e con i giocatori. Simone sembra molto più distaccato. Quando ci sentiamo dopo la partita, anche quando perde, sembra non sia successo nulla. Poi parlo con Gaia e dice che succede di tutto in casa. Filippo invece lo sento dopo 1 ora e mezza perche prima parla ancora con i giocatori. Sono rimasto sorpreso che l’amichevole sia finita senza reti. Una partita tra due allenatori, per di più ex attaccanti con circa 1000 gol in due, è incredibile non ci siano stati gol. Secondo me si saranno messi d’accordo a casa(ride). E’ stato bello rivederli insieme. So che si sentono 2/3 volte al giorno e si confrontano e si spiegano tra di loro”.







