PRIMAVERA 1 | TORINO-LAZIO 1-2 (1′ Celesia, 3′ R.Moro, 30′ Franco)

62′ – SOSTITUZIONE LAZIO! Lascia il campo Pino, al suo posto entra in campo Pica.

SECONDO TEMPO – Inizia la ripresa a Torino, tra i Granata ed i biancocelesti: stessi 22 che hanno concluso il primo tempo, si riparte con la Lazio in vantagggio per 1-2.

FINE PRIMO TEMPO – Senza recupero, e con qualche secondo di anticipo, finisce il primo tempo tra Torino e Lazio. Le squadre vanno al riposo con i biancocelesti in vantaggio per 1-2. Dopo l’iniziale vantaggio del Torino con Celesia, la squadra di mister Menichini ha prima pareggiato dopo due minuti con Raul Moro e, alla mezz’ora, ha trovato il gol del sorpasso con Franco su calcio di rigore.

42′ – Torino vicino al gol del pareggio con Favale: la conclusione si infrange sulla traversa per poi finire tra le braccia di Furlanetto. Granata pericolosi, ma la Lazio tiene il gol di vantaggio.

30′ – LAZIOOO IN VANTAGGIOOO!!!!! Franco con un destro potente spiazza Pirola e insacca il calcio di rigore, portando avanti la Lazio: 1-2!

29′ – CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!! Su un cross in area di rigore, Portanova intercetta la traiettoria con il braccio. Per l’arbitro non ci sono dubbi: tiro dagli undici metri per i biancocelesti.

3′ – PAREGGIO DELLA LAZIOOO!!!!! Reazione biancoceleste immediata: ripartenza sulla destra con Shehu, palla in area per Raul Moro che insacca alla sinistra di Pirola. Torna in parita il risultato, tre minuti, 1-1!

1′ – Torino in vantaggio! Parte subito forte il Torino che trova il gol del vantaggio con Celesia che, di testa, sfrutta al meglio il calcio d’angolo granata. Furlanetto battuto, padroni di casa in vantaggio.

PARTITI – Inizia il campionato Primavera per Torino e Lazio: padroni di casa che danno il via al match!

Inizia il campionato per la Lazio Primavera. Si chiude con Torino-Lazio la 1° giornata del campionato Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali del match:

TORINO (3-4-2-1): Pirola; Mirabelli, Portanova, Celesia; Procopio, La Rotonda, Tesio, Siniega; Favale, Greco; Cancello. A disposizione: Ighodalo, Aceto, Morra Bean, Dellavalle, Fimognari, Savini, Lovaglio, Guerini, Vianni, Ibrahimi.

Allenatore: Marcello Cottafava

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Novella, Franco, Pino, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu, Nimmermeer, Moro. A disposizione: Peruzzi, Zappalà, Pica, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Marinacci, Tare, Castigliani.

Allenatore: Leonardo Menichini







