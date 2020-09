PRIMAVERA1 | La “nuova” Lazio riparte contro il Torino

Dopo un pre campionato scivolato via tra la preparazione a Formello e quella a Sarnano, la Lazio Primavera è pronta a fare sul serio nell’esordio stagionale contro il Torino con l’obiettivo di riprendere il cammino di crescita interrotto ormai oltre sette mesi fa. La rosa è stata, complici i limiti d’età, rivoluzionata: fuori i classe 2000 Alia, Bianchi, Kalaj, Falbo, Distefano e Lico, dentro i giovani promettenti, oltre ad Etienne Tare, Castigliani e Marinacci (che hanno siglato il loro primo contratto in biancoceleste) e gli acquisti Adeagbo e Kais Nasri (cugino del celebre ex Manchester City). Gli ingredienti per fare bene e divertire ci sono tutti con le amichevoli pre campionato hanno messo in mostra una squadra propositiva capace, ad eccezione dell’ultimo test con il Trastevere, di sempre in gol subendo però anche molto in fase difensiva. Menichini, vero punto fermo del gruppo, conosce i punti deboli e le potenzialità dei propri ragazzi e, fin da subito, proverà a trovare la quadratura perfetta. La sfida con il Torino è dietro l’angolo, vietato lasciare per strada punti già preziosi.

L’avversario

Così come la Lazio, anche il Torino sta vivendo un periodo di profondo cambiamento, a partire dall’allenatore. L’ex tecnico Marco Sesia, a causa di una stagione sotto le aspettative, ha lasciato spazio a Marcello Cottafava chiamato a riportare i granata ai vertici dopo un anno stregato. Sul fronte mercato i movimenti non sono mancato con vari acquisti messi a segno per completare al meglio l’organico: in avanti attenzione a Rosario Cancello proveniente dalle giovanili dell’Inter, già capace di mettere a segno 3 reti in 8 presenze con l’Italia Under 18. Al Comunale di Volpiano (non al Filadelfia per una contemporaneità di allenamenti con la prima squadra) si aspetta una gara frizzante e ricca di emozioni con un Toro forse ancora in fase di rodaggio a causa di qualche imprevisto di troppo. La scorsa settimana, infatti, a causa di un tesserato risultato positivo al Covid-19, i piemontesi sono stati costretti a rinunciare alla doppia amichevole con Derthona e Virtus Entella rallentando così il loro avvicinamento all’esordio stagionale. In ogni caso, però, vietato abbassare la guardia per la Lazio: il Toro, come da tradizione, è un animale indomabile.

Le altre gare della prima giornata

Ascoli-Roma 2-3; Cagliari-Milan 0-1; Inter-Sampdoria 3-0; Fiorentina-Bologna 1-2; Genoa-Spal 1-1; Sassuolo-Empoli 3-2; Atalanta-Juventus 1-1







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: