Serie A, Il Milan e Ibrahimovic piegano il Bologna

Buona la prima per il Milan di Pioli che batte il Bologna 2-0 grazie a una doppietta di Ibrahimovic.

La squadra di Mihajlovic parte bene ma poi è costretta a piegarsi ai gol dello svedese. Esordio in campionato con la maglia del Milan per il neo-acquisto Sandro Tonali subentrato nel secondo tempo. Sul finale il Bologna chiude in 10 uomini per il doppio giallo a Dijks.





