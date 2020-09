SOCIAL | Luis Alberto e la moglie augurano buona fortuna a Jony per la nuova esperienza | FOTO

Oltre agli acquisti, la Lazio pensa anche alle cessioni per sfoltire la rosa. Una di queste riguarda Jony, vicino all’Osasuna, in Spagna, dopo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club spagnolo. L’operazione è sulla base di un prestito, con la possibilità, da parte dell’Osasuna, di acquistare il calciatore classe ’91, a fine prestito, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. In attesa che si concluda l’operazione, Luis Alberto, insieme alla moglie Patricia, hanno voluto augurare buona fortuna alla famiglia Jony, per questa nuova esperienza: infatti, sul profilo ufficiale Instagram di Patricia Venegas, moglie del “Mago” biancoceleste, è apparsa una Stories con una foto delle due famiglie, durante la cena di Natale della Lazio, con il messaggio: “Ti auguriamo tutta la fortuna del mondo nella tua nuova avventura, speriamo che il destino ti rimetta sulla nostra strada. Ti amiamo molto”.







