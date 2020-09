ANSA | Serie A, giocatore Torino positivo salta allenamento. In corso sanificazione Filadelfia, altro tampone domani e venerdì

(ANSA) – TORINO, 22 SET – Un giocatore del Torino è risultato positivo al Coronavirus. La notizia, anticipata da alcuni quotidiani, è stata confermata all’ANSA. L’allenamento di questa mattina è stato annullato, per consentire la sanificazione del Filadelfia, dove i granata si allenano. Il giocatore positivo è in isolamento ed è probabile che, in vista della partita di sabato contro l’Atalanta, la squadra vada in ritiro. Nuovi tamponi saranno effettuati domani e venerdì. Per il club granata si tratta del quinto caso di positività al Covid-19. (ANSA).





