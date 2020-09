CALCIOMERCATO | Dal Portogallo: la Lazio cerca un giovane del Porto

In casa Lazio continua la caccia al difensore per completare in un reparto ancora in fase di assestamento. Tanti i nomi sul taccuino di Tare che, stando a quanto riportato da A Bola, avrebbe accelerato per Diogo Queirós, centrale classe ’99 di proprietà del Porto, lo scorso anno in prestito in Belgio al Mouscron. Secondo il quotidiano portoghese, la società biancoceleste avrebbe messo sul piatto la proposta di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.







