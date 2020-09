Calciomercato Lazio, è il giorno di Palombi al Pisa: da definire gli ultimi dettagli

La Lazio continua a lavora sul mercato, non solo con l’obiettivo di rinforzare la squadra, ma anche sulle operazioni in uscita. Simone Palombi, attaccante biancoceleste classe ’96, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha passato la scorsa stagione in prestito alla Cremonese in Serie B, collezionando 36 presenze, tra campionato e Coppa Italia, siglando anche 8 reti. Come riporta Tuttomercatoweb.com, dopo essser rientrato dal prestito alla Lazio, è pronta per lui una nuova esperienza in Serie B: il Pisa, grazie al lavoro del ds Roberto Gemmi e del dg Giovanni Corrado, stava provando a stringere per avere l’attaccante della Lazio. Queste sono ore decisive, perchè Palombi sarà un giocatore del Pisa, ma ci sono ancora da definire la formula del trasferimento con il club biancoceleste ed alcuni dettagli. Simone Palombi è sempre più vicino ad una nuova esperienza nel campionato di Serie B, questa volta in maglia nerazzurra.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: