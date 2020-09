CdS | A Cagliari il Tucu e Ciro, per la Lazio e l’Argentina

Manca poco e la Lazio tornerà in campo. Il primo impegno della nuova stagione è in programma al Sardegna Arena, sabato alle ore 18,00. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mister Inzaghi ha già le idee chiare, almeno in attacco: il tecnico infatti si affiderà al duo collaudato Immobile-Correa. Questo il tandem scelto per l’esordio stagionale, con il Tucu pronto a fare bene per la sua Lazio e per l’Argentina, visto che il ct Scaloni lo ha inserito nella lista preliminare dei convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: