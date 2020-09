CdS | Lazio, Hoedt in arrivo. Opzione Callejon

In casa Lazio si lavora per rinforzare la difesa ed il nome di Hoedt è quello al momento più vicino ai capitolini. Il ritorno dell’olandese infatti è una strada facilmente percorribile e le due società stanno lavorando per trovare un definitivo accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre all’arrivo del difensore, ci sarebbe anche l’opzione Callejon. Il club biancoceleste ha sempre smentito un piano B per sostituire David Silva, ma non ha mai interrotto la ricerca di un numero 10: un intrigo di mercato riguarda appunto lo spagnolo ex Napoli, che potrebbe essere considerato qualora partisse Caicedo.







