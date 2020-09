CorSera | Lazio, Muriqi è positivo e va in quarantena: arrivo rimandato

L’attaccante kosovaro è asintomatico ma dovrà passare 14 giorni in isolamento in Turchia.

Vedat Muriqi, il nuovo centravanti della Lazio, è positivo al coronavirus. Se ne è accorto quando è rientrato in Turchia per risolvere alcune questioni burocratiche (relative anche all’addio al Fenerbahce), preludio al trasferimento a Roma. Il kosovaro è asintomatico e trascorrerà a Istanbul il periodo di quarantena (14 giorni, come in Italia). Al termine si sottoporrà a un nuovo esame e, in caso di esito negativo, potrà raggiungere finalmente il nostro Paese per immergersi nella sua nuova avventura.

La questione ha creato un po’ di apprensione – ma non eccessiva preoccupazione – all’interno della Lazio, anche se Muriqi è stato a Roma all’inizio della scorsa settimana per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto quinquennale con il club biancoceleste. Ha frequentato soprattutto il d.s. Tare, che è stato ritratto assieme a lui e al suo entourage proprio dopo che aveva sottoscritto l’accordo, con la maglia numero 94 in mano e nessuna mascherina sul volto. Ma il direttore sportivo della Lazio si è sottoposto al tampone venerdì scorso, nel rispetto del protocollo obbligatorio seguito dalle società di calcio, e l’esito è stato negativo, così come quello di tutti gli altri tesserati biancocelesti. Il prossimo giro di tamponi per il gruppo squadra è previsto per oggi.

La positività di Muriqi al coronavirus frena il suo inserimento nel mondo della Lazio, che sarebbe stato comunque rallentato anche a causa di un infortunio muscolare da cui l’attaccante si riprenderà tra una quindicina di giorni. Non un modo fortunato per cominciare il nuovo percorso per l’acquisto più oneroso dell’era Lotito dopo Zarate. Nel frattempo il club biancoceleste sta stringendo per il difensore. Si sta trattando con il Southampton per Hoedt: l’olandese dovrebbe arrivare in prestito oneroso, si discute se il riscatto da parte della Lazio debba essere obbligatorio (così si aspettano gli inglesi) oppure no (soluzione voluta da Tare). L’alternativa continua a essere Mustafi, in scadenza nel 2021 con l’Arsenal. Risolto il problema Fares: ha firmato per 5 anni, dovrebbe essere annunciato oggi, sabato sarà disponibile a Cagliari. CorriereDellaSera\Stefano Agresti







