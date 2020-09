ESCLUSIVA | Sempre caldo l’asse Lazio-Viterbese: due giovani nel mirino dei gialloblù

Il mercato si avvia alla conclusione con le ultime trattative utili a completare le varie compagini che entrano nel vivo. In casa Lazio rimangono ancora molte le questioni da dirimere soprattutto per quanto riguarda la “sistemazione” di alcuni giovani, tra tutti Marco Alia e Luca Falbo. Il primo, dopo un’estate passata in ballottaggio con Adamonis per il ruolo di terzo portiere, è pronto a scegliere la via del prestito così da accumulare minuti ed esperienza nel mondo professionistico prima di far ritorno a Roma il prossimo anno. Stessa sorte attende anche Falbo: il ragazzo di Chivasso, accarezzato il sogno di esordire in prima squadra nel post lockdown, è pronto ad iniziare una nuova esperienza per mettersi sempre più in mostra nel calcio dei grandi con l’obiettivo di tornare a Formello da protagonista. Tante le proposte per entrambi con la Viterbese che, come appreso dalla redazione di Laziopress.it, sarebbe pronta a piazzare un doppio prestito in entrata andando così anche a rafforzare il legame di mercato con la Lazio, nato con Tounkara e proseguito con Rossi. Nei prossimi giorni il tutto sarà più chiaro: i gialloblu sono pronti ad accogliere due nuove giovani aquile.







