FORMELLO | Lavoro sulla forza e prove tattiche per preparare l’esordio in campionato

Seconda seduta della settimana per la squadra di mister Inzaghi. Settimana che porterà i biancocelesti all’esordio in Serie A, previsto per sabato 26 settembre, alle ore 18:00, contro il Cagliari in trasferta. Questa mattina la squadra, sui campi del Centro Sportivo di Formello, ha svolto inizialmente un lavoro incentrato sulla forza, per poi proseguire con una lavoro tattico. Lavoro sulla forza a cui non ha partecipato il nuovo acquisto Fares, lavorando a parte, per poi unirsi al gruppo durante la tattica, alternandosi con Marusic. Fares, insieme a Patric, erano esentati per quanto riguarda la partitella finale a tre squadre. Hanno lavorato a parte André Anderson e Falbo, per poi unirsi al gruppo durante la partitella a tre squadre, mentre Denis Vavro ha svolto un lavoro differenziato. Dopo l’allenamento di ripresa di ieri, sia Luis Alberto che Milinkovic hanno svolto l’allenamento con il resto dei compagni. Raul Moro, dopo l’ottima prestazione di ieri mattina, nella prima giornata di campionato della Lazio Primavera, che ha visto trionfare per 3-2 la squadra di Menichini contro il Torino, in trasferta, ha assistito alla seduta d’allenamento a bordo campo.







