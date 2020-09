GdM | Spezia, idea Adekanye della Lazio per l’attacco

Per Bobby Adekanye potrebbero aprirsi le porte dello Spezia. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i liguri, dopo aver chiuso diverse operazioni, stanno pensando al giocatore della Lazio per rinforzare il reparto avanzato. Sono stati avviati i primi discorsi, ora si resta in attesa di sviluppi in questi ultimi giorni della sessione di mercato.







