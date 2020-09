Il Messaggero | Lazio, l’olandese Hoedt pronto a tornare

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Hoedt sale mentre Mustafi scende nelle gerarchie di mercato biancocelesti. Si studia anche la possibilità di prendere un giovane, oltre al giocatore esperto. La Lazio prova ad accelerare per l’olandese, resta da trovare l’accordo che possa accontentare entrambe le parti: il Southampton sarebbe disposto a cederlo in prestito con un diritto di riscatto, mentre Lotito lo vorrebbe in prestito secco, magari versando una somma da concordare.







