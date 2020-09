Il Tempo | Lazio, Inzaghi si fa bastare Hoedt

La Lazio prima del termine del mercato vuole rinforzi per la difesa. Tra i nomi che farebbero al caso dei biancocelesti è tornato di moda quello di un ex: Wesley Hoedt. Secondo quanto riporta Il Tempo, è quasi fatta per il difensore: tornerà a Roma in prestito, con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni. Già nelle prossime ore, la trattativa potrebbe definitivamente chiudersi. Anche mister Inzaghi, dopo aver chiesto profili di altro spessore, ha dato il suo ok. Una telefonata tra i due avrebbe spianato la strada del ritorno.







