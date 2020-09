Jony si presenta all’Osasuna e ricorda la Lazio: “La trattativa non è stata facile. L’unione della Lazio ha permesso di raggiungere la Champions | VIDEO

Presentazione in grande stile per Jony che apre un nuovo capitolo della sua carriera all’Osasuna. Il club spagnolo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video nel quale l’ex esterno biancoceleste indossa la nuova maglia prima di presentarsi ai nuovi tifosi, parlando anche della sua stagione a Roma: “È stato semplice scegliere l’Osasuna. Insieme alla Lazio abbiamo deciso che la cosa migliore era intraprendere vie diverse. Ero cosciente del fatto che, se proprio dovevo partire, desideravo una squadra che si s’addicesse alle mie caratteristiche e l’Osasuna è perfetta con il mio stile di gioco: è una formazione che gioca un calcio intenso, verticale e molto presente nell’area avversaria. A me questo tipo di gioco piace molto ed ora mi auguro di disputare una buona stagione insieme ai miei compagni. Quando si è reduci da un anno particolare questo è l’importante. L’Osasuna mi ha dimostrato fin da subito il suo interesse, che mi voleva ad ogni costo. La trattativa non è stata semplice e la fiducia e la società mi ha dato molta fiducia, quindi non vedo l’ora di vestire questa maglia, indossare gli scarpini e scendere in campo così da ricompensarla. Devo dire che anche Ruben Garcia, Darko e Calleri sono stati molto importanti per la mia decisione, spesso ci siamo sentiti per messaggio e mi hanno consigliato il progetto. Alla fine non è stato complicato scegliere di venire qui. Tra poco saranno miei compagni e qualora avessi dei problemi mi aiuteranno. Li ringrazio molto per la disponibilità che mi hanno mostrato da subito e per spiegarmi che tipo di ambiente troverò. La Lazio? La chiave nel calcio sta nell’avere uno spogliatoio unito, l’ho avuto quando ero allo Sporting ed in questo anno alla Lazio. La Lazio erano veri anni che non raggiungevano la Champions League e l’unione tra staff tecnico, medico e calciatori, i titolari e le riserve che si è visto nell’ultima stagione ha permesso il raggiungimento del traguardo. Penso che qui all’ Osasuna sarà uguale e non vedo l’ora di viverlo in prima persona”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: