Lazio, Muriqi prima il ko poi il coronavirus. Bastos è un caso

Aumenta l’attesa per Muriqi: prima lo stop per via di un acciacco fisico, ora la positività al Coronavirus. L’attaccante però è asintomatico e sta regolarmente svolgendo la quarantena in Turchia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giocatore potrebbe tornare in campo dopo la sosta di ottobre. Inoltre in casa Lazio c’è da chiarire la questione legata a Bastos che sta diventando sempre più un caso: è sulla lista dei partenti da un mese, ha diverse richieste ma la sua cessione, necessaria per acquistare un altro giocatore, ancora non si concretizza. Il rinforzo difensivo prescelto è una vecchia conoscenza del panorama laziale: Wesley Hoedt.







