Per Lei Combattiamo Milan, Pioli: “Questa squadra è molto tecnica, come la mia Lazio del primo anno” Milan, Pioli: “Questa squadra è molto tecnica, come la mia Lazio del primo anno” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il Milan parte bene, battendo a San Siro il Bologna, grazie alle due reti di Ibrahimovic. Ai microfoni di SkySport, il tecnico milanista Stefano Pioli ha commentato la gara, tornando anche sulla rosa allenata durante la sua avventura biancoceleste: “Se questa è la squadra più tecnica che tu abbia mai allenato? È una squadra molto tecnica, credo che la mia Lazio del primo anno avesse grande tecnica, infatti arrivammo terzi. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ma la crescita individuale è importante e questo deve continuare a farci lavorare con serietà“.



