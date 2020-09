Nella Lazio ci sarà un altro Inzaghi: il piccolo Lorenzo entra nella Scuola Calcio

I colori biancocelesti e la famiglia Inzaghi sono un connubio che va avanti da venti anni. Mentre papà Simone guida la Prima Squadra in modo egregio, c’è qualcun altro che vuole scalare le gerarchie ed arrivare in cima: si tratta del piccolo Lorenzo Inzaghi, una mascotte per la Lazio, presente a quasi tutte le partite allo Stadio Olimpico dove entra in campo al termine di ogni partita. La madre Gaia Lucariello, tramite una IG Stories, ha fatto sapere, postando una foto del figlio con il completino biancoceleste, che Lorenzo è entrato a far parte della Scuola Calcio della Lazio. Inizierà dalla base, nella speranza, un giorno, di rivedere un altro Inzaghi indossare la maglia della Prima Squadra della Capitale.







