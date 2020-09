Olympia, dieci anni fa il suo primo volo sull’Olimpico: l’omaggio della Lazio | VIDEO

Quando dieci anni fa, in un Lazio-Milan, avvenne l’esordio, tutti rimasero a bocca aperta. Dopo una decade, l’effetto ogni volta è sempre lo stesso: il volo dell’aquila Olympia sul prato dell’Olimpico è il preludio alla partita, il giusto mix di carica ed emozione prima del match. Olympia e la Lazio compiono dieci anni insieme, perché il 22 settembre del 2010, contro i rossoneri, avvenne il primo volo. Non solo i bambini, ma anche gli adulti con il naso all’insù, per vedere “un’aquila nel cielo, più in alto sempre volerà”.

🦅 L’aquila. Il nostro simbolo. L’emblema della grandezza di Roma.

🏟 Dieci anni dal primo volo di Olympia allo Stadio Olimpico. pic.twitter.com/y2VUmcBEnB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 22, 2020







