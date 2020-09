Per Lei Combattiamo Salernitana, malore Dziczek: “Condizioni buone, ma rimarrà ricoverato per ulteriori indagini” Salernitana, malore Dziczek: “Condizioni buone, ma rimarrà ricoverato per ulteriori indagini” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI AGGIORNAMENTO 22 SETTEMBRE 2020- La Salernitana, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che: “Il calciatore Patryk Dziczek a seguito del malore accusato nel corso dell’allenamento di ieri è stato ricoverato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove ha trascorso la notte. Le condizioni dell’atleta sono buone e resterà ricoverato per ulteriori indagini al fine di comprendere l’effettiva natura del malore”. Attimi di paura questo pomeriggio per la Salernitana. Il centrocampista Patryck Dziczek, durante la seduta di allenamento ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Tempestivo l’intervento dello staff medico che ha soccorso il ragazzo. Dziczek, dopo aver ripreso i sensi, è stato trasferito all’ospedale Ruggi per ulteriori accertamenti: sembrano al momento esclusi problemi cardiaci. Il giovane centrocampista granata dovrà effettuare nei prossimi giorni esami specialistici e probabilmente non prenderà parte alle prime gare di campionato.



Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

More in Per Lei Combattiamo