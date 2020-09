SOCIAL | Bastos lancia il contest sul gol più bello con la Lazio

Quisssanga Bastos tra mercato e ricordi con la maglia biancoceleste. L’angolano, sempre vicino alla cessione, ha infatti lanciato via Instagram un contest sul suo gol più bello con la Lazio. Ogni tifoso potrà votare via social la rete più bella: 8 sigilli distribuiti lungo quattro anni nella Capitale, alcuni delle quali tra l’altro pesanti in ottica risultato finale.

Lazio-Chievo Verona 5-1 2017/2018 Lazio-Sampdoria 5-1 2019/2020 Lazio-Cremonese 4-0 2019/2020 Lazio- FCSB 5-1 2017/2018 Lazio-Bologna 3-3 2018/2019 Lazio-Cagliari 3-0 2017/2018 Genoa-Lazio 2-3 2017/2018 CFR CLuj-Lazio 2-1 2019/2020







