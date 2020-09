SOCIAL | FourFourTwo Turkey, Muriqi protagonista della copertina di settembre della rivista | FOTO

Dopo l’ultima stagione trascorsa al Fenerbahçe, Vedat Muriqi è diventato un giocatore della Lazio in questa sessione di mercato. Un rinforzo in attacco per mister Inzaghi. In attesa che la Lazio scenda in campo per la nuova stagione, con Muriqi pronto a dimostrare le sue qualità, l’attaccante kosovaro, si è reso protagonista della rivista FourFourTwo Turkey: nella rivista del mese di settembre, l’attaccante biancoceleste, si è raccontato, ripercorrendo la sua carriera prima dell’inizio della sua avventura alla Lazio. Inoltre, Muriqi, è il protagonista anche della copertina della rivista, in primo piano vestito elegante, con un pallone tra le mani.

FourFourTwo Eylül sayısı çıktı. Vedat Muriqi, Lazio macerası öncesi tüm kariyerini sizlere anlattı. Kosovalı golcü için her şey daha yeni başlıyor! @MuriqiVedat ‘ın macerasına ortak olmak için yeni sayımız sizi bekliyor! pic.twitter.com/aOZ2vaiH8g — FourFourTwo Türkiye (@FourFourTwo_TR) September 22, 2020







