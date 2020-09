SOCIAL | Lazio, Jony si presenta all’Osasuna: “Nuova sfida!” | FOTO

E’ la notizia dell’ultima ora, almeno l’ufficializzazione del suo trasferimento: per Jony, l’Osasuna era già la sua nuova squadra da diverso tempo, ma ora ha potuto salutare i tifosi anche sui propri social. Su Instagram, tramite un post nel feed, ha pubblicato una foto con i pollici in su e un sorriso, con alle spalle il logo della squadra spagnola. Per lui, il trasferimento è a titolo temporaneo con il diritto di riscatto da parte dell’Osasuna, da esercitare, eventualmente, nella prossima stagione. Una “nuova sfida” per lui, così come ha scritto nella didascalia della foto pubblicata.

Visualizza questo post su Instagram ¡ Nuevos retos, máxima ilusión! @caosasuna Un post condiviso da Jony Rodríguez (@jonrodri23) in data: 22 Set 2020 alle ore 6:13 PDT







