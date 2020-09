UFFICIALE | Caso Diawara, la Roma perde 3-0 a tavolino contro il Verona

Con il provvedimento del giudice sportivo, realtivo alla prima giornata di Serie A, la Lega Serie A rende nota la pena comminata alla Roma per il caso Diawara:

“Il giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Hellas Verona-Roma; considerato che la società Roma ja impiegato un calciatore non iscritto nella ‘Lista dei 25’ comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12:14, nonostante fosse divenuto un over22, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del comunicato ufficiale FIGC n.83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con comunicato ufficiale FIGC n.76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato ufficiale FIGC n.83/A;

DELIBERA DI SANZIONARE LA SOC. ROMA CON LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 3-0″

