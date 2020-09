UFFICIALE | La Lazio cede Jony all’Osasuna: ecco il comunicato con i dettagli

Con l’arrivo di Fares, lo spazio sulla fascia sinistra è andato via via a diminuire, con Simone Inzaghi che evidentemente punta sul recupero di Lulic e su Jordan Lukaku. Per Jony, invece, è addio: la Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato infatti di “aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, al club CA Osasuna“.







