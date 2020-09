Amichevole in famiglia, il giovane Chimenti gioisce dopo il gol siglato alla prima squadra

Amichevole in famiglia nella giornata di oggi per la Lazio che ha affrontato l’Under 19 con alcuni innesti dell’Under 18. Come facilmente prevedibile, i ragazzi d’ Inzaghi hanno vinto agevolmente per 5-1 regalando però ad un baby aquilotto la gioia di siglare una rete: si tratta di Simone Chimenti, giovane promessa proveniente dalla Nuova Tor Tre Teste che via social ha voluto manifestare tutta la sua gioia. Lo riporta Piccoleaquile1900.altervista.org







