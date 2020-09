Cattelan indossa la maglia della Lazio su Instagram in onore di Gascoigne – FOTO

Alessandro Cattelan, noto conduttore radiofonico e televisivo, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui indossa una maglia della Lazio della stagione 1990/91 accompagnata dalla didascalia “No non è un drink è Paul Gascoigne“, frase tratta dal brano Rolls Royce di Achille Lauro. Un vero e proprio omaggio a Gazza, ennesima dimostrazione che l’ex giocatore inglese è diventato un idolo per molti nel corso degli anni.

Visualizza questo post su Instagram No non è un drink è Paul Gascoigne. Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan) in data: 23 Set 2020 alle ore 1:00 PDT







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: