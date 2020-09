CdS | Lazio, Bastos dice no: salta l’Al Shabab?

È appeso al destino di Bastos il mercato biancoceleste. Con l’angolano in uscita, la Lazio provvederà a prendere un altro difensore (Hoedt in pole). Stando però a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Bastos ha rifiutato il trasferimento agli arabi dell’Al Shabab, dopo che nelle scorse settimane non si è trovato l’accordo per la cessione ai turchi del Baseksehir e del Besiktas. Il giocatore, già dopo questa sessione di mercato, si ritroverà vicino alla scadenza e libero di decidere in autonomia il suo futuro.







