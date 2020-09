CdS | Lazio, tra Lotito e Inzaghi la verità a ottobre

Ora in casa Lazio la priorità è il mercato: servono altri 2-3 innesti per completare la rosa. A seguire, come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito convocherà mister Inzaghi per affrontare il tema del rinnovo, rimasto ancora in sospeso. Si attende quindi il 5 ottobre per fare il bilancio del mercato, ai giorni successivi è rinviato il vertice tra i due: il presidente ha promesso un ritocco di ingaggio allo staff durante il ritiro, l’allenatore si sente legatissimo alla società ed alla città e vorrebbe vedersi riconosciuto il suo operato. Ad ottobre quindi, ci saranno ulteriori, definitivi, sviluppi.







