CdS | Lazio, ultima mossa con variante 3-4-3

La Lazio cerca l’alternativa a Correa. La tentazione resta Callejon, ma i nodi sono due: le altre offerte proposte al giocatore e la permanenza di Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe prendere quota in casa biancoceleste la candidatura di Gaston Ramirez, in uscita dalla Sampdoria e in scadenza nel 2021. Ad oggi non ci sono conferme, ma potrebbe essere un’opportunità last-minute. Dal punto di vista tecnico potrebbe essere un valido aiuto: gioca sia come seconda punta, che come mezzala offensiva o trequartista







