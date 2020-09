FORMELLO | Partitella in vista dell’esordio in campionato. E Inzaghi pensa alla formazione anti Cagliari

Continuano gli allenamenti in vista di Cagliari-Lazio in programma sabato alle 18.00. Nella seduta pomeridiana di quest’oggi partitella tra Prima squadra e Primavera + Under 18.

Wallace ha giocato con la Primavera. Lavoro differenziato per Vavro. Assenti: Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Lukaku, Muriqi e Immobile (per quest’ultimo si è trattato solo di un riposo precauzionale).

La partitella si è chiusa sul risultato di 5-1: a segno per la Prima squadra Marusic e Caicedo, autori di due doppiette e Adekanye.

Probabile formazione anti Cagliari: (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Caicedo.







