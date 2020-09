GdS | Dalla Lazio all’Argentina: tutti aspettano Correa

Sta per tornare il campionato, anche per la Lazio. Dopo una stagione che ha visto protagonisti i biancocelesti, i quali hanno ottenuto l’accesso in Champions, i capitolini ora sono chiamati a confermarsi e a continuare il processo di crescita. Uno dei protagonisti della banda Inzaghi è Correa, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, è dal Tucu che il mister si aspetta tanto. L’allenatore laziale gli chiede i gol per partire bene, mentre il ct Scaloni lo richiama in Nazionale. Ora il classe ‘94 ha le sue carte da giocarsi per trascinare sia la sua squadra che l’Argentina.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: