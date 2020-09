Hoedt torna alla Lazio: ecco i dettagli

Era il 2017 quando Wesley Hoedt venne ceduto per una cifra di circa 16 milioni di euro agli inglesi del Southampton. Sono passati solamente tre anni e l’olandese è pronto a tornare a casa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo si è concluso: il difensore mancino tornerà a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, così come voleva la Lazio (il Southampton, invece, puntata alla formula del prestito con obbligo di riscatto). Al giocatore, un contratto di quattro anni a 1.6 milioni a stagione: Hoedt ha deciso, infatti, di ridursi l’ingaggio pur di tornare in biancoceleste.







