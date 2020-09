Il Tempo | Callejon per Inzaghi. Intanto Caicedo rifiuta il Genoa

Ultimi giorni di mercato. La Lazio sta provando a sistemare gli ultimi movimenti, sia in entrata che in uscita. Stando a quanto riportato da Il Tempo, la società capitolina prova a convincere Callejon. Per ora nulla di concreto, ma è certo che ci sono stati più contatti tra il suo agente (che è lo stesso di Reina) ed il club biancoceleste. Per quanto riguarda le eventuali partenza invece, Caicedo ha rifiutato l’offerta del Genoa: l’ecuadoriano sarebbe disposto a partire solo per accogliere l’offerta dell’Al Gharafa (nettamente più elevata rispetto a quella dei genoani).







