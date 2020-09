La FIGC dispone un minuto di raccoglimento per ricordare Daniele De Santis

La FIGC ricorda il giovane arbitro Daniele De Santis, scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione insieme alla fidanzata non più di un paio di giorni fa. In suo ricordo, il massimo organismo del calcio italiano ha deciso di disporre in vista delle gare del prossimo turno di tutti campionati un minuto di raccoglimento. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione della gara di Coppa Italia di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione”.







