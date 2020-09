La Regione Lazio ufficializza i mille spettatori all’Olimpico | PDF

Lo stadio Olimpico, anche se solo per mille spettatori, riapre. Dopo l’ok del Governo, la Regione Lazio ha emanato l’ordinanza ( BUR -220-117-0) con la quale prevede la possibilità per mille sostenitori di assistere ai match Roma-Juventus e successivamente Lazio-Inter. All’interno del documento sono previste anche molte norme a cui dovranno attenersi sia gli organizzatori degli eventi sia gli spettatori che, ad esempio, non potranno far accedere allo stadio striscioni, bandiere o altro materiale. L’Olimpico riapre i cancelli, ma la normalità appare ancora lontana.

http://http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: