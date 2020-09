La Repubblica | Lazio, una maglia per tre: Marusic in pole sulla sinistra

L’attesa sta per terminare e la Lazio sabato scenderà in campo nella prima giornata della nuova stagione. Ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per mister Inzaghi che, stando a quanto riportato da La Repubblica, sulla fascia sinistra dovrebbe favorire Marusic, nel ballottaggio con Lulaku e Fares, ancora indietro nella condizione. Le prove tattiche sono appena cominciate ed il tecnico valuterà in questi giorni chi schierare, con il montenegrino che pur essendo destro naturale, è già sceso in campo sul fronte opposto.







