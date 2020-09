Lazio, consegna dei Diplomi della Scuola di Formazione Post Carriera: ecco tutti i presenti | FOTO

Oggi pomeriggio, dalle ore 15, va in scena la consegna dei diplomi del 1° percorso formativo Post Carriera Calcio – Educazione – Cultura. La S.S. Lazio e l’Università Telematica Internazionale UniNettuno, con il sostegno di Banca del Fucino – Gruppo Igea Banca consegneranno al termine del primo anno di percorso formativo i diplomi per la “Scuola di formazione Post Carriera S.S. Lazio Settore giovanile e squadre femminili”, il cui obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo ai tanti ragazzi delle squadre Nazionali Maschili e Femminili nell’ambito dello sport, stimolandoli allo studio, educandoli al rispetto della vita e alla conoscenza. Presenti all’evento, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, il Presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato Avv. Sergio Santoro, il Responsabile del Settore Giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, il Club Manager della Lazio, Angelo Peruzzi, l’allenatore dell’under 18 Tommaso Rocchi.

La responsabile dello sviluppo progetti della Lazio, Anna Nastri, a margine dell’evento ha detto: “Ringrazio tutti a nome dei ragazzi del settore giovanile e della Lazio women. Ringrazio il presidente per aver portato avanti questo progetto. E anche Bianchessi che ha permesso di farvi conoscere un mondo al di fuori del calcio. Il Pres Lotito è stato lungimirante, la Lazio è l’unica squadra a livello europeo che ha iniziato questo percorso. Alla fine del percorso di quest’anno avrete la possibilità di ricevere il cartellino UEFA”.

Prende poi la parola Mauro Bianchessi: “Circa 2 anni e mezzo fa il presidente a Formello ha chiesto a noi del settore giovanile di non far credere i ragazzi non solo sotto l’aspetto calcistico ma anche di dargli un futuro non solo nella società ma anche nel mondo del calcio. Dopo un anno di lezione con 72 ore sottratte agli allenamenti siamo arrivati al primo grande step. Questa società è una famiglia e all’inizio non avevo compreso quello che il presidente ci aveva chiesto ma poi leggendo dei numeri mi sono accorto di quanto fosse importante. Secondo alcuni numeri a livello di Under 19 (primavera) il 17% in Italia dei giocatori diventa professionista, il 3,4% diventa giocatore Serie b o c, solo l’1,4 percento diventa professionista in serie a. Dalle 5 più grandi leghe europe l’Italia è al quinto posto per la crescita dei ragazzi che arrivano a giocare in prima squadra. La valorizzazione del settore giovanile grazie anche alla cultura che offre il cacio sta cambiando. Oggi c’è bisogno di guardare molto di più al settore giovanile che potrebbe portare molto di più al calcio mondiale. Grazie a questa iniziativa adesso avrete 2 certezze in più di restare nel mondo del calcio che non ha solo a che fare con il giocare in campo. Ma potrete diventare allenatori, psicologi e preparatori calcistici. E ribadisco che la Lazio è l’unica società in Europa che pensa al bene dei ragazzi che guarda al settore giovanile”







